Месси рассказал о том, что останется в «Барселоне»

Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил о том, что останется в клубе, передает Goal.

Напомним, аргентинец хотел покинуть команду, воспользовавшись пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в конце каждого сезона.

Фаворитом в борьбе за форварда являлся английский «Манчестер Сити».

Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года.



Ранее отец Месси допустил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на сезон.