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В Ужгороде переименовали 10 улиц в рамках декоммунизации

В Ужгороде на западе Украины переименовали 10 топонимов

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Havoc/Shutterstock

Власти города Ужгорода, расположенного на западе Украины, переименовали 10 топонимов. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Ужгорода в соцсетях.

«Переименование ряда улиц в Ужгороде поддержали сегодня на сессии городского совета», — уточнили в сообщении пресс-службы.

В списке 10 переименованных улиц. Так, улицу Льва Толстого переименовали в улицу украинского прозаика Ивана Чендея, улицу Адмирала Нахимова назвали в честь кинорежиссера Сергея Параджанова. Улица художника Василия Сурикова превратилась в улицу народного артиста Украинской ССР Мирослава Скорика.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет «война с памятниками» и топографическими названиями, которые связаны с советской историей.

В начале мая проспект Правды в украинской столице переименовали в проспект Европейского союза (ЕС). Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета. В заявлении отмечается, что проспект находится в Подольском районе Киева.

Ранее в Одессе отказались переименовывать проспект Юрия Гагарина.

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