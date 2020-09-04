Глава UFC отреагировал на решение Ирана казнить борца Афкари

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал власти Ирана отменить смертный приговор борцу Навиду Афкари.

Спортсмена обвинили в участии в антиправительственных акциях в 2018 году. Уайт отметил, что боец вышел на мирный протест.

«Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов. Единственное, о чем я подумал, — позвонить президенту США Дональду Трампу и посмотреть, что можно сделать, чтобы помочь ему», — сказал Уайт в видео, опубликованном в Instagram.

По словам главы UFC, Трамп пообещал обсудить эту тему со своей администрацией.

Ранее президент США призвал власти Ирана отменить смертную казнь борцу Афкари.