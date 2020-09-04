В «ПСЖ» выявлено три новых случая заражения коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди стал очередным игроком парижан, заразившимся коронавирусом.

О заражении аргентинского форварда в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира.

Пресс-служба «ПСЖ» в свою очередь не подтвердила, что Икарди находится в числе заболевших, однако опубликовала данные последних тестов ПЦР, еще три из которых оказались положительными.

Опасная инфекция некоторое время назад была обнаружена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Таким образом, количество заразившихся в команде увеличилось до шести.

Ранее Неймар ответил на сообщения о его заражении коронавирусом.