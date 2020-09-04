Джикия признан лучшим игроком матча Россия — Сербия

Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком матча 1-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия.

По окончании встречи, завершившейся со счетом 3:1 в пользу россиян, болельщики выбрали Джикию лучшим футболистом матча. Об этом сообщается в Twitter сборной России.

Матч Россия — Сербия состоялся в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков в истории сборной России.