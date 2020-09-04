Джикия признан лучшим игроком матча Россия — Сербия
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Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком матча 1-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Сербия.
По окончании встречи, завершившейся со счетом 3:1 в пользу россиян, болельщики выбрали Джикию лучшим футболистом матча. Об этом сообщается в Twitter сборной России.
Матч Россия — Сербия состоялся в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков в истории сборной России.
Георгий Джикия – лучший игрок матча по версии болельщиков. А мы не возражаем ���� pic.twitter.com/RJWbPWJ6kI— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020