Черчесов рассказал о состоянии Бакаева и Семенова после матча с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек Зелимхан Бакаев и защитник Андрей Семенов, получившие микротравмы в матче 1-го тура Лиги наций с командой Сербии, с большой долей вероятности смогут принять участие в следующей игре против Венгрии.

«Состояние Семенова и Бакаева? Пока невозможно сказать. Завтра утром сделаем Семенову МРТ. На данный момент у него спазм. Ничего серьезного. И Семенов, и Бакаев летят в Венгрию. У нас есть несколько дней, чтобы принять правильное решение», — цитирует Черчесова Sport24.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков в истории сборной России.