Источник: «Наполи» больше не интересуется Влашичем

Итальянский «Наполи» больше не интересуется игроком столичного ЦСКА Николой Влашичем, сообщает Calcionapoli24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что «партенопейцы» переключили внимание на других футболистов.

Ожидалось, что итальянцы заплатят «армейцам» за хавбека €20 млн без учета бонусов.



Хорват выступает за красно-синих с 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Федор Чалов пропустит матчи молодежной сборной из-за травмы.