Лондонский «Арсенал» разорвал контракт с Генрихом Мхитаряном, передает пресс-служба «канониров» в Twitter.



Хавбек продолжит карьеру в «Роме», где он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.

За «Арсенал» Мхитарян провел 59 матчей, забив девять мячей.

Ранее Мхитарян поделился эмоциями от выхода «Ромы» в Лигу Европы.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN