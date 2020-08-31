«Спартак» вышел на первое место в РПЛ по итогам тура спустя 1197 дней

Московский «Спартак» вышел на первое место по итогам тура в Российской премьер-лиге (РПЛ) спустя 1197 дней. Об этом сообщает Sports.ru.

Предыдущий раз красно-белые занимали лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата России 21 мая 2017 года, когда завершился их победный сезон.

Напомним, что в 2017 году командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера, завоевавший также Суперкубок России.

В настоящее время подопечные Доменико Тедеско на одно очко опережают петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением после матча шестого тура РПЛ против «Ростова».