«Спартак» вышел на первое место в РПЛ по итогам тура спустя 1197 дней
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Московский «Спартак» вышел на первое место по итогам тура в Российской премьер-лиге (РПЛ) спустя 1197 дней. Об этом сообщает Sports.ru.
Предыдущий раз красно-белые занимали лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата России 21 мая 2017 года, когда завершился их победный сезон.
Напомним, что в 2017 году командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера, завоевавший также Суперкубок России.
В настоящее время подопечные Доменико Тедеско на одно очко опережают петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением после матча шестого тура РПЛ против «Ростова».