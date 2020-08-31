Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после вызова в сборную России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал национальной команды.

По его словам, внезапный вызов Станислава Черчесова заставил его отказаться от загородного отдыха.

«Если честно, то я уже уехал отдыхать за город: нам в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

Эмоции — только положительные. Вместе с Джикией, Зобниным и Басаевым постараюсь перенести победный дух», — сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин подвел итоги матча шестого тура чемпионата России против «Краснодара».