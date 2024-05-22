В МИД РФ оценили нынешние отношения России и Франции

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил о глубочайшем кризисе в отношениях между Россией и Францией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны», — сказал дипломат.

По его словам, все основные механизмы межгосударственного взаимодействия, которые включают не только политическую и экономическую сферу, но и области культуры, образования и спорта, были заблокированы по инициативе Франции.

Как отметил Студенников, это не выбор российской стороны, а результат проводимой Западом «уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну» против РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в войне с Россией и ее народом.

Ранее политолог заявила, что визит Путина в Китай затмил ухищрения Макрона.