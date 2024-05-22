Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявил, что продление транзита газа через Украину никому не выгодно

Эксперт Юшков: соглашение о транзите газа невыгодно ни Москве, ни Киеву

close
100%
РИА Новости

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ни российская, ни украинская сторона не заинтересованы в продлении действующего соглашения о транзите газа. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что для «Газпрома» такой контракт невыгоден, а Киев в случае его продления продемонстрирует, что хочет дальше сотрудничать с Москвой, в чем он не заинтересован.

По словам Юшкова, сейчас непонятно, сохранится ли вообще транзит российского газа через Украину. Если транзита не будет, то от этого пострадают европейские страны, в которых существенно увеличится цена на газ.

До этого сообщалось, что Европейский союз не планирует просить Украину продлить истекающее к концу этого года соглашение о транзите газа из России.

Ранее «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами