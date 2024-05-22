Аналитик заявил, что продление транзита газа через Украину никому не выгодно

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ни российская, ни украинская сторона не заинтересованы в продлении действующего соглашения о транзите газа. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что для «Газпрома» такой контракт невыгоден, а Киев в случае его продления продемонстрирует, что хочет дальше сотрудничать с Москвой, в чем он не заинтересован.

По словам Юшкова, сейчас непонятно, сохранится ли вообще транзит российского газа через Украину. Если транзита не будет, то от этого пострадают европейские страны, в которых существенно увеличится цена на газ.

До этого сообщалось, что Европейский союз не планирует просить Украину продлить истекающее к концу этого года соглашение о транзите газа из России.

Ранее «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.