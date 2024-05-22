Минобороны РФ сообщило об уничтожении взвода ВСУ при попытке контратаки

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» северной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки высоты, занятой российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, после закрепления одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Север» на только что занятой высоте, разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили выдвинувшиеся в их сторону штурмовые группы ВСУ.

Уточняется, что огневая задача по поражению групп пехоты ВСУ была передана на пункт управления огнем артиллерии. Через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков реактивных снарядов. В результате удара ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.

21 мая глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские войска наступают в районе Липцов в регионе.

20 мая российское Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии Украины.