В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники, передает ТАСС.

По словам Барбашова, жители не пустили служащих ТЦК в свои поселения, высказывая обвинения в том, что их действия привели к отсутствию мужчин, необходимых для работы. Сельское хозяйство Николаевской области пострадало от тотальной мобилизации, так как фермеры жалуются на нехватку рабочей силы и невозможность заняться полевыми работами.

Барбашов также отметил, что из-за мобилизации значительно уменьшилось количество мужчин на улицах городов, что привело к увеличению цен на такси. В настоящее время на улицах видны в основном женщины, инвалиды и люди, занимающиеся облавами на население, что создает опасную обстановку для выхода из дома.

По словам депутата, украинские патриоты испытывают тревогу и понимают, что наступает конец, беспокоясь о своей судьбе. Те, кто не поддерживает текущий режим, также опасаются за свое будущее и стараются избежать втягивания в конфликт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.