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Врач предупредил, какими опасностями мужчинам грозит узкое белье

Уролог Богатырев: узкое белье у мужчин может привести к бесплодию и импотенции

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Depositphotos

Ношение узкого белья мужчинами может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до бесплодия и эректильной дисфункции. Об этом в разговоре с «Газета.Ru» предупредил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Он отметил, что для нормального функционирования яичек нужно, чтобы их температура была меньше температуры тела — именно поэтому этот орган вынесен наружу. Температура органов мошонки должна составлять от 32 до 34 градусов.

«При ношении тугого нижнего белья происходит перегрев тестикул, вследствие чего снижается выработка тестостерона. При сочетании ношения тугого белья и сидячего образа жизни может развиться варикоцеле — расширение и застой крови в венозном сплетении вокруг яичка. На фоне этого состояния со временем тестикула может начать атрофироваться, ухудшаются показатели спермограммы, возможно развитие бесплодия и эректильной дисфункции», — предупредил Богатырев.

Говоря о том, какое белье лучше носить мужчинам, врач назвал трусы-боксеры и трусы-семейники. Боксеры обеспечивают хорошую поддержку и облегающую посадку, могут быть предпочтительны для занятий спортом или физически активного образа жизни.

Семейники обычно имеют более свободную посадку и предоставляют больше свободы движения. Они могут быть более комфортными для носки в повседневной жизни или в условиях, когда человек проводит больше времени в спокойном состоянии.

«Важно помнить — если вы спите в трусах и под одеялом, ваша мошонка может перегреваться, что негативно сказывается на процессе сперматогенеза. Когда мошонка находится в свободном состоянии и не сжата, кровоток в яичках улучшается», — добавил Богатырев.

Ранее врач рассказал, как поддержать мужское здоровье в период андропаузы.

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