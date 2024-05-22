Байден назвал Трампа угрозой для планеты

Бывший президент США Дональд Трамп является угрозой для всей планеты. Об этом заявил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который выступал на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне (штат Массачусетс), сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп заверил американских граждан «в том, что если они дадут ему миллион долларов, то смогут получить от него все, что захотят».

«Мы прошли долгий путь от того, как Трамп говорил нам в 2016 году, что ему не нужны ничьи деньги. У него было их много. Он [сейчас] настолько отчаялся, что продает экземпляры Библии и золотую обувь», — добавил глава Белого дома.

В марте Трамп начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся» («Make America Pray Again»). По его словам, Библий у него много, потому что это его любимая книга, поэтому он готов поставить священное писание в каждый американский дом.

Ранее Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой».