«Манчестер Сити» предложил Месси контракт на €500 млн
«Манчестер Сити» предложил €500 млн нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
По информации источника, зарплата аргентинца в английском клубе составит €50 млн в год, а контракт будет рассчитан на пять лет. Отмечается, что форвард будет играть за «горожан» в течение трех лет, а затем перейдет в «Нью-Йорк Сити», который также принадлежит руководству «Манчестер Сити». Месси получит подъемные в размере €250 млн. Подписной бонус нападающий получит при переходе в американский клуб.
Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.
После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.
Ранее сообщалось, что Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в конфликте с Месси.
BOMBA!— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020
Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni!
Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dopo i 3 anni al City scatterebbe un bonus da 250m€ trasferendosi gli ultimi due anni al New York City!