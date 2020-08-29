«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
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Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Стартовый состав «Арсенала»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Эванс Кангва, Кингз Кангва, Громыко, Костадинов.
Встреча между «Спартаком» и «Арсеналом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.00 мск.
Ранее полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал высказался об игре своей команды.