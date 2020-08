Болельщики «Барселоны» требуют отставки Бартомеу у офиса клуба

Возле клубного офиса «Барселоны» собираются массовые скопления болельщиков клуба из-за возможного ухода Лионеля Месси.

В социальных сетях опубликованы видеозаписи того, как фанаты каталонцев, находясь у здания офиса, требуют отставки с поста президента клуба Жосепа Бартомеу. Они считают функционера виноватым в том, что аргентинец хочет покинуть команду.

Бартомеу в свою очередь намерен юридически заблокировать уход Месси.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером Месси.

Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and are chanting "Bartomeu out!" pic.twitter.com/krYQ1Ctz6f