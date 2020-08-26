Болельщики «Барселоны» требуют отставки Бартомеу у офиса клуба
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Возле клубного офиса «Барселоны» собираются массовые скопления болельщиков клуба из-за возможного ухода Лионеля Месси.
В социальных сетях опубликованы видеозаписи того, как фанаты каталонцев, находясь у здания офиса, требуют отставки с поста президента клуба Жосепа Бартомеу. Они считают функционера виноватым в том, что аргентинец хочет покинуть команду.
Бартомеу в свою очередь намерен юридически заблокировать уход Месси.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером Месси.
Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and are chanting "Bartomeu out!" ��pic.twitter.com/krYQ1Ctz6f— Goal (@goal) August 25, 2020