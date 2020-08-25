Биатлонист Логинов рассказал о подготовке к новому сезону

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, как проводит подготовку к новому сезону, передает «Матч ТВ».

Чемпион мира — 2020 поделился, что продолжает контактировать с личным тренером Александром Касперовичем, который не так давно возглавил сборную Болгарии по биатлону.

«Если бы не пандемия, то, конечно, планы были бы совсем другими. Я хотел в этом году больше горной подготовки, но ситуация сложилась вот такая. Если в дальнейшем все будет хорошо, то я бы хотел провести еще какие-нибудь среднегорные сборы», — заявил Логинов.

Он также отметил, что самые лучшая база для подготовки находится в Сочи.

Ранее сообщалось, что три российских биатлониста перешли в сборную Румынии.