Кикнадзе порассуждал на тему ухода Алексея Миранчука

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал на тему ухода полузащитника Алексея Миранчука в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, всем заинтересованным сторонам предстоит найти правильное решение, которое пойдет на пользу как игроку, так и клубу.

Функционер заявил, что после ухода 24-летнего хавбека «железнодорожники» серьезно потеряли в качестве игры, из-за чего не смогли довести матч до победы.

«Это очень серьезная тема для разговоров. Не отпускать – неправильно, а отпускать – тоже», — сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов.