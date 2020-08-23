Передача Головина помогла «Монако» спастись от поражения в матче с «Реймсом»

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче первого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Аксель Дисаси и Бенуа Бадьяшиль. У гостей мячи забили Булайе Диа и Эль Билал Туре.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился результативной передачей.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Метцом», а «Реймс» примет «Лилль».

Ранее сообщалось, что Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч первого тура Лиги 1.

Франция. Лига 1. 1-й тур

«Монако» (Монако) — «Реймс» (Реймс) — 2:2

Голы: 0:1 — Диа, 5; 0:2 — Туре, 21; 1:2 — Дисаси, 45+2; 2:2 — Бадьяшиль, 55.