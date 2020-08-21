Видео: Уайт и Поветкин провели дуэль взглядов

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Российский боксер Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели дуэль взглядов, сообщает Sky Sports в Twitter.

Напомним, поединок состоится 22 августа в английском Брентвуде.

Изначально бой должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.

Ранее Костя Цзю порассуждал о громком бое Поветкина с Уайтом.