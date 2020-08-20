Газизов высказался об интересе «Наполи» к Джикии

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Наполи» к капитану команды Георгию Джикии, передает «Чемпионат.com».

СМИ информировали об интересе итальянского клуба к российскому футболисту, однако Газизов отметил, что никаких конкретных предложений «Спартак» не получал.

«В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно еще много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим», — заявил он.

Джикия выступает в столичном клубе с 2017 года. Его нынешнее соглашение со «Спартаком» истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Газизов подвел итоги матча «Спартак» — «Уфа».