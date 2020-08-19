Защитник «Спартака» Кутепов близок к уходу из команды

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов близок к уходу из команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 27-летний футболист может перейти на правах аренды в подмосковные «Химки» или же совершить полноценный трансфер в «Краснодар».

Сам Кутепов больше склоняется ко второму варианту.

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) воспитанник «Спартака» провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука.