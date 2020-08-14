«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Открытие Арена» в столице, завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Счет в матче открыл шведский форвард «Спартака» Джодан Ларссон, который на 52-й минуте реализовал пенальти. На 69-й минуте аргентинский нападающий Эсекьель Понсе удвоил преимущество хозяев.

Также главный арбитр встречи Евгений Турбин после совещания с видеоассистентами на VAR принял решение отменить гол Ларссона в середине первого тайма. Судьи увидели игру рукой со стороны шведа.

В концовке встречи за две желтые карточки с поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов.

На данном матче отсутствовал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Накануне немецкий специалист пожаловался на недомогание, его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров «Спартак» набрал четыре очка в Премьер-лиге, «Ахмат» остался с одним заработанным баллом. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Уфой», «Ахмат» примет «Ротор» из Волгограда.

РПЛ. 2-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0

Голы: 1:0 — Ларссон (пенальти) — 52, 2:0 — Понсе — 69

Удаления: Ненахов («Ахмат») — 77