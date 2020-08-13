«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»
Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает варианты трансфера нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанский журналист Гильермо Балаге в подкасте BBC 5 Live Sport в Twitter.
По информации источника, итальянский клуб потерпел финансовые убытки из-за пандемии коронавируса, поэтому теперь «старая сеньора» хочет избавиться от игрока с дорогостоящим контрактом. Годовая зарплата португальца составляет €31 млн.
Отмечается, что агенту Роналду Жорже Мендесу поручили подыскать своему клиенту новый клуб. «Ювентус» готов продать футболиста в мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Барселону» или одну из команд MLS.
Португалец выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, а также завоевал Кубок страны.
Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».
�� 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020
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