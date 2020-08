«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает варианты трансфера нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанский журналист Гильермо Балаге в подкасте BBC 5 Live Sport в Twitter.

По информации источника, итальянский клуб потерпел финансовые убытки из-за пандемии коронавируса, поэтому теперь «старая сеньора» хочет избавиться от игрока с дорогостоящим контрактом. Годовая зарплата португальца составляет €31 млн.

Отмечается, что агенту Роналду Жорже Мендесу поручили подыскать своему клиенту новый клуб. «Ювентус» готов продать футболиста в мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Барселону» или одну из команд MLS.

Португалец выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, а также завоевал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».

'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz