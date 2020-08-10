В Госдуме призвали аннулировать результат матча «Спартак» — Сочи»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков заявил о том, что результат матча чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» необходимо аннулировать, передает ТАСС.

«Думаю, Российскому футбольному союзу (РФС) нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Считаю, что результат матча стоит аннулировать», — заявил Жуков.

Также Жуков отметил, что судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

Ранее в «Локомотиве» высказались о предложении Леонида Федуна приглашать иностранцев на VAR.