Арбитр Казарцев уже отстранен на ближайшие матчи

Артрит Василий Казарцев уже отстранен на ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат.com».

Об этом проинформировал глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Он также подтвердил, что Казарцев и Алексей Еськов, который работал на системе видеопощи арбитрам (VAR), пройдут проверку детекторе лжи.

Арбитры работали на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи». На 88-й минуте Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота московской команды, который привел к тому, что «Сочи» на 90-й минуте смог сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 2:2, а назначенный 11-метровый удар признали ошибочным.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Ловчев призвал писать петицию в Кремль.