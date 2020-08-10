Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», передает «Спорт-Экспресс».

На 88-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота московской команды, который привел к тому, что «Сочи» на 90-й минуте смог сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», — заявил Жиго.

Ранее сообщалось, что судья матча «Спартак» — «Сочи» может быть отстранен.