Смолов раскритиковал болельщиков за нападки на гендиректора «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов встал на защиту генерального директора команды Василия Кикнадзе во время встречи с болельщиками.

Фанаты «железнодорожников» требовали отставки функционера.

«У меня складывается впечатление, что мы вам неинтересны. Все вопросы и нападки — в адрес Василия Александровича, который является частью клуба и команды. Вы сейчас пришли, и каждый качает за что-то свое», — цитирует Смолова Sport24.

Футболист отметил, что во втором тайме матча за Олимп — Суперкубок России против петербургского «Зенита» критика со стороны трибун негативно повлияла на игру команды.

«Когда кричите какие-то гадости, это влияет на настрой на игру и очень отвлекает. Вы нам интересны, но мы хотели бы, чтобы мы вам тоже были интересны. Не надо сваливать все в одну кучу и устраивать разборки», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатами.