«Питтсбург» с Малкиным не смог выйти в первый раунд Кубка Стэнли
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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Канадиенс», что позволило команде выиграть серию со счетом 3 - 1. «Монреаль» сыграет в первом раунде Кубка Стэнли.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду около 19 минут и результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что «Аризона» вышла в основную сетку плей-офф НХЛ.
НХЛ. Квалификация плей-офф
«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:0
1:0 — Лехконен (Байрон), 55:49;
2:0 — Уэбер, 59:28.