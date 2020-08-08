«Питтсбург» с Малкиным не смог выйти в первый раунд Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии квалификационного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Канадиенс», что позволило команде выиграть серию со счетом 3 - 1. «Монреаль» сыграет в первом раунде Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду около 19 минут и результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Аризона» вышла в основную сетку плей-офф НХЛ.

НХЛ. Квалификация плей-офф

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:0

1:0 — Лехконен (Байрон), 55:49;

2:0 — Уэбер, 59:28.