Новичок «Зенита» Ловрен рассказал о своей форме

Новичок петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей форме.

Напомним, хорват выступал за английский «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год.

«Необходимо постоянно быть в форме. Я думаю и чувствую, что готов. Пара хороших тренировок — и я смогу сыграть против «Локомотивом»», — передает слова защитника YouTube-канал сине-бело-голубых.

Ловрен рассказал, что в последние 4-5 дней он занимался самостоятельно.

Клуб с берегов Невы встретится с красно-зелеными 7 августа в матче за Суперкубок.



Ранее Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит».