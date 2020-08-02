Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что он просил увеличить себе зарплату в пять раз, передает «СЭ».

Напомним, 31 июля стало известно о том, что специалист уволен из команды.

«Это не так. Но разговор о повышении зарплаты действительно был. Считаю, я за полгода доказал свою состоятельность. Поэтому я и обратился к министру спорта московской области Роману Терюшкову с вопросом: «Возможно ли мне увеличить зарплату», — рассказал Юран.

Тренер отметил, что Терюшков согласился поднять выплаты, но на меньшую сумму.

«Я был готов остаться в команде. Но Терюшков не согласовал данный вопрос с московским «Спартаком», — добавил специалист.

Ранее Газизов прокомментировал слова Юрана о «Спартаке».