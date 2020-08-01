15-летний футболист, который стажировался в «МЮ», отдал голевой пас в дебютном матче Олимп — ФНЛ

15-летний футболист московского «Чертаново» Сергей Пиняев проводит свой первый матч в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В дебютном поединке против столичного клуба «Спартак-2» игрок отдал голевой пас.

Интересно, что в 2018 году Пиняев приглашался на стажировку в английский «Манчестер Юнайтед». Он сыграл за юношескую команду «красных дьяволов» в выставочном матче против итальянского «Бари».



Ранее «Нижний Новгород» переиграл «Томь» в первом матче нового сезона Олимп-ФНЛ.