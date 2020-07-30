Боатенг призвал футболистов вставать на колено перед матчами ЛЧ

Футболист мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг призвал игроков продолжить борьбу с расизмом, встав на колено перед матчами Лиги чемпионов, передает The Independent.

«Важно продолжить нашу борьбу в Лиге чемпионов. Особенно в финале. Весь мир будет смотреть на нас. Важно это продолжать и в других видах спорта. Мы делаем слишком мало для того, чтобы искоренить расизм», — сказал Боатенг.

Напомним, 8 августа «Бавария» сыграет против лондонского «Челси».



Ранее сообщалось о том, что «Бавария» готова продать Тьяго за €30 млн.