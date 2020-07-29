Видео: Сергачев подрался с Бойлом в товарищеском матче
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Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев подрался с хоккеистом «Флориды» Брайаном Бойлом в товарищеском матче перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Стоит отметить, что американец ударил россиянина клюшкой между ног. Сергачев оттолкнул соперника и вступил с ним в кулачный поединок.
Напомним, плей-офф НХЛ начнется 1 августа.
Ранее сообщалось о том, что Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в регулярном сезоне НХЛ.
Hockey fights in the exhibition. Brian Boyle vs. Mikhail Sergachev pic.twitter.com/jwwoa9gAF6— Omar (@TicTacTOmar) July 29, 2020