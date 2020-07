Видео: Сергачев подрался с Бойлом в товарищеском матче

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев подрался с хоккеистом «Флориды» Брайаном Бойлом в товарищеском матче перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Стоит отметить, что американец ударил россиянина клюшкой между ног. Сергачев оттолкнул соперника и вступил с ним в кулачный поединок.



Напомним, плей-офф НХЛ начнется 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в регулярном сезоне НХЛ.

