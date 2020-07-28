«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский «Спартак» предложил нападающему Александру Кокорину подписать трехлетний контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство красно-белых готово удовлетворить финансовые запросы 29-летнего россиянина, который хочет получить за три года €10 млн.

Напомним, что весенний отрезок прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел в «Сочи», где за десять матчей смог забить семь мячей и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что римский «Лацио» заинтересован в подписании испанского полузащитника Давида Сильвы.