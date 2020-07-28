Слуцкий высказался о своей работе в Европе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о своей работе в европейских чемпионатах, передает газета «Известия».

Слуцкий тренировал два европейских клуба — английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс», откуда ушел после серии из нескольких поражений.

«Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами», — поделился специалист.

Ранее сообщалось, что Слуцкий объяснил низкую результативность «Рубина».