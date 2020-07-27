Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, реальная сумма сделки отличается от той, которая была растиражирована.

Напомним, что британский Sky Sports заявил о том, что «Ливерпуль» продал 31-летнего чемпиона Англии за €12 млн.

Также функционер выразил удовлетворение бойцовскими качествами Ловрена и его опытом игры в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об отмене церемонии вручения «Золотого мяча — 2020».