В ближайшее время «Милан» вступит в официальные переговоры по трансферу Миранчука

В ближайшее время итальянский «Милан» вступит в официальные переговоры по трансферу футболиста московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает журналист Нобель Арустамян в Telegram.

Отмечается, что вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как черно-красные отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником клуба — Стефано Пиоли. Специалист лично заинтересован в услугах россиянина.



В текущем сезоне итальянской Серии А «Милан» занимает шестое место, набрав 60 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» может обменять Диего Ласкальта на Миранчука с доплатой.