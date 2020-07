Новый клуб НХЛ объявил название и представил логотип

Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Сиэтла получил название «Кракен», сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Также были представлены логотип и комплекты домашней и гостевой формы. Отмечается, что клуб будет выступать в НХЛ с сезона-2021/22.

«Сиэтл Кракен» был принят в лигу в декабре 2018 года. Команда стала 32-й в лиге.

Руководство НХЛ приняло решение возобновить сезон матчами плей-офф, в котором сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Встречи пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от рестарта сезона.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ