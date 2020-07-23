Источник: РПЛ поставила вопрос о расширении на общем собрании

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин предложил расширить лигу до 18 команд, сообщает журналист Сергей Егоров в Telegram-канале.

Отмечается, что функционер поставил вопрос на общем собрании организации, которое проходит в формате видеоконференции. При этом темы возможного расширения РПЛ не было в повестке заседания.

По итогам сезона чемпионата России из высшего дивизиона вылетели самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном расширении РПЛ.