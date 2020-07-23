Россиянин Алексеев начал тренироваться с «Вашингтоном»

Российский защитник Александр Алексеев начал тренироваться с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

Напомним, что 20-летний игрок линии обороны являются частью системы столичного коллектива, выступая за клуб АХЛ «Херши Беарз».

«В данный момент я не думаю о том, чтобы заполучить место в основе, но, конечно, изо всех сил для этого работаю. Я готов к вызову в НХЛ и хочу доказать, что это было сделано не просто так.

Я наслаждаюсь каждым днем в организации. Здорово, что в одной команде собралось так много русских хоккеистов», — сказал защитник.

В прошлом сезоне Алексеев провел 58 матчей и набрал 21 очко по системе «гол+пас».

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