Газизов поделился видением оптимальной структуры «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился видением оптимальной структуры руководства клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По его словам, в столичной команде теперь будут работать два спортивных директора.

«Спартак» точно не будет рассматривать агентов в качестве потенциальных кандидатов на пост топ-менеджеров, так как это может привести к конфликту интересов.

Один из спортивных директоров будет заниматься развитием молодежи. В данный момент не имеет значения, как именно его должность будет называться», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о публикации бывшего главного тренера команды Юрия Семина.