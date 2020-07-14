Капризов выбрал игровой номер в «Миннесоте»
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Российский нападающий Кирилл Капризов выбрал игровой номер в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», сообщает официальный сайт клуба.
Хоккеист будет выступать под 97-м номером.
Соглашение рассчитано на два сезона и действует, начиная с сезона-2019/20. При этом в матчах возобновленного сезона, которые стартуют с 1 августа, Капризов принять участия не может.
Ранее сообщалось, что Капризов стал хоккеистом клуба «Миннесота Уайлд».