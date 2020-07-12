Менеджер Хабиба опроверг информацию о завершении карьеры бойца

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался об информации, согласно которой боец может завершить карьеру в скором времени.

В СМИ появилась слухи, согласно которым Нурмагомедов может закончить карьеру из-за смерти отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

«Некоторые российские СМИ написали, будто я сказал, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с уважением и не давали ложных новостей», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава UFC призвал не беспокоить Хабиба после смерти его отца.