Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом

Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии «Формулы-1» из-за инцидента с российским гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте «королевских гонок».

Во втором сегменте квалификации Леклер заблокировал россиянина, из-за чего Квят потерял время. Стюарды признали пилота «Феррари» виновным в инциденте.

Показавший 11-й результат монегаск будет стартовать в гонке с 14-го места. Квят поднялся на 13-ю позицию на стартовой решетке.

Гран-при Штирии проходит на трассе «Ред Булл Ринг» в австрийском Шпильберге. Гонка пройдет 12 июля. Начало — 16.10 мск.

Ранее сообщалось, что Квят недоволен результатом в квалификации Гран-при Штирии.