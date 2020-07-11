Фанаты «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды

Фанаты английского «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что болельщики наняли самолет, который пролетит над домашним стадионом «шпор» во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала» с баннером «Леви — на выход». Встреча состоится 12 июля.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттеннхэм» занимает девятое место, набрав 49 очков.



Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче АПЛ.