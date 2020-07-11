Фанаты «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды
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Фанаты английского «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что болельщики наняли самолет, который пролетит над домашним стадионом «шпор» во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Арсенала» с баннером «Леви — на выход». Встреча состоится 12 июля.
В турнирной таблице АПЛ «Тоттеннхэм» занимает девятое место, набрав 49 очков.
Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче АПЛ.