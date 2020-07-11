Игроки НХЛ смогут выступить на двух ближайших Олимпиадах

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

Владельцы клубов НХЛ и игроки одобрили продление коллективного соглашения, которое допускает участие игроков в Олимпиадах, до 2026 года. Таким образом, хоккеисты НХЛ смогут поехать на Игры в том случае, если будет достигнуто соглашение между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Стоит отметить, что игроки НХЛ не принимали участия в Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах.